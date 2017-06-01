Украина разрешит силовикам беспрепятственно покупать оружие за границей

Украинское правительство вскоре снимет для госструктур все ограничения на импорт вооружения от зарубежных производителей. Так 7 мая завил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Председатель СНБО рассказал о запланированном законопроекте в рамках продолжения форума "Формула безопасности Украины". Он сообщил, что Украина разрешит силовикам беспрепятственно приобретать за границей стрелковое оружие и технику. Для этого власти снимут требование о прямых контрактах для украинских силовых подразделений.

Александр Турчинов добавил: силовики смогут покупать вооружение не только у государственных, но и частных оружейных предприятий. Таким образом Украина стремится либерализировать свою деятельность на внешнеэкономическом рынке. Это позволит отечественным производителям экспортировать свое оружие в другие страны и самостоятельно закупать зарубежные комплектующие.

Как писала "Версия", ранее президент страны Петр Порошенко объявил о покупке у США противотанковых ракетных средств модели Javeline. Американцы продали Украине это вооружение, однако запретили применять в ходе конфликта на Донбассе.