Госдума внедряет оплачиваемые отгулы для диспансеризации россиян

Российские депутаты предлагают выделить каждому гражданину дополнительный выходной для прохождения всестороннего медицинского обследования. Так 7 июня заявил Валерий Рязанский, глава комитета Совфеда по социальной политике.

Группа политиков Госдумы внедряет изменения в Трудовой кодекс России. Согласно законопроекту, раз в три года все россияне смогут получить на работе оплачиваемые отгулы для прохождения диспансеризации. При этом власти будут гарантировать сохранение оплаты труда и рабочего места. Парламент планирует рассмотреть предложение 14 июня

Валерий Рязанский, ставший одним из авторов проекта, напомнил о важности диспансеризации. В 2013 году Госдума предоставила право на всеобщее исследование в медицинских учреждениях для всех граждан возрастом старше 18 лет. Сенатор отмечает, что с тех пор многие халатно относятся к этой процедуре: "хочу - не хочу". Многих останавливает именно тот факт, что для похода в больницу необходимо отпрашиваться у начальства с риском навлечь его гнев.

Политик добавил, что людям очень важно регулярно проходить всеобщую диспансеризацию, которая часто выявляет опасные заболевания, такие как диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушения давления, раковые образования и тому подобное. Отказываясь от неё, сильнее всего рискуют работающие пожилые люди.