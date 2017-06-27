Немецкий канцлер частично повторила свою фразу, которую уже произносила год назад. По ее мнению, Европа больше не может полагаться на других - ей пора обрести свой голос.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС проявить настойчивость‍ и противостоять президенту США "в один голос". Такое мнение она высказала по ходу проведения заседания фракции Европейской народной партии, передает агентство Bloomberg. По всей видимости, политик вновь убедилась в правоте своей позиции, которую она публично высказывала впервые в 2017 году. Спустя короткое время после того, как пришедший к власти Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность стран, она отметила, что мир совершенно изменился.

Меркель отметила, что сейчас важной проблемой для европейских стран являются пошлины на экспорт оттуда стали в США. По ее мнению, страны ЕС должны сформировать свою четкую позицию, как противостоять кризисам будущего. Говоря о проблемах, она также назвала выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. По ее мнению, в НАТО и так много проблем и царит разобщенность, вдобавок же, приходят и другие трудности, намекая на все больше усложняющиеся отношения с нынешним президентом США.