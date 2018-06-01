За слова про Крымском мост Совфед пригрозил Ефремову уголовной ответственностью

По словам Сергея Цекова, который является членом Совета Федерации от Крыма, предложение Ефремова может расцениваться как нарушение целостности России, ведь мост является частью российской территории. Сенатор отметил, что жителям полуострова стоит изучить Уголовный кодекс России и найти там соответствующие статьи, которые должны начать работать.

Слова Михаила Ефремова возмутили многих россиян, политики и публичные деятели поспешили дать свои комментарии по предложению «подарить» мост Украине. В Совфеде также высказались на счет такого «подарка». Свой комментарий уже дал Клинцевич и многие другие, в их числе также оказался и сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

По словам Цекова, заявление Ефремова может трактоваться как призыв к нарушению территориальной целостности России. За подобное в уголовном кодексе предусмотрена ответственность. Будет ли Цеков обращаться в правоохранительные органы с целью возбудить против Ефремова уголовное дело – пока не известно. Сам Цеков заявил, что еще думает над этим вопросом.

Так, в Совфеде практически пригрозили Ефремову за его слова. Цеков отметил, что жителям полуострова стоит изучать Уголовный кодекс России, ведь там есть статьи, которые могут быть использованы против тех, кто высказывается подобном русле.

Помимо этого, Цеков отметил, что ему сложно воздержать от «брани», так как Ефремов своим предложением проигнорировал мнение крымчан и не спросил об их мнении.