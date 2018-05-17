СМИ: Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече с Трампом

Как рассказал экс-градоначальник Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который на данный момент работает юристом в команде президента США Дональда Трампа, главе КНДР пришлось «встать на колени и умолять» о саммите. Якобы, это случилось после того, как американская администрация заявила об отмене встречи, запланированной на 12 июня.

Слова юриста приводит издание Bloomberg. Как утверждает юрист, действия и слова КНДР были «оскорбительными» для вице-президента и советника по делам национальной безопасности США. Якобы, в Северной Корее «угрожали» ядерной войной и «грозились» в ней одержать победу. Из-за этого американская администрация отменила саммит.

После отмены саммита, утверждает Рудольф Джулиани, глава КНДР «встал на колени» и стал «молить» о проведении данного мероприятия. По словам адвоката, Ким Чен Ын и должен находиться в таком положении. В такую позицию, говорит Джулиани, его и «следовало поставить».

Как известно, после сообщения об отмене саммита президент США все-же решил провести встречу и заявил, что она состоится 12 июня в Сингапуре. Также СМИ сообщают, что в Вашингтон прибывал представитель главы КНДР, который передал Трампу послание от Ким Чен Ына. Какой текст и что вообще находилось в загадочном письме – американский президент рассказывать не захотел.

Согласно утверждениям Рудольфа Джулиани, лидер КНДР «выпрашивал» возможность встретиться с Трампом. Якобы, когда Ким Чен Ын узнал об отмене намеченного на 12 июня саммите, он буквально «оказался на коленях».