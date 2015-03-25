Киев санкциями принудит Нафтогаз поставлять газ для отопления горожан

В Украине столичный городской совет пригрозил ввести меры против компании, если в ближайшее время 3 тысячи киевлян продолжат страдать без воды. 6 июня пресс-служба Киевсовета передает слова депутата Андрея Странникова.

Киев принудит "Нафтогаз Украина" санкциями поставлять газ "Киетеплоэнерго". Коммунальное предприятие без голубого топлива не может нагревать воду для 3 тысяч домов украинской столицы. По словам главы фракции "Солидарность", члены совета уже составили запрос для руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это документ уже подписали все фракции Киевсовета.

Заместитель мэра Владимир Прокопов, со своей стороны, также распорядился документально обратиться к национальной акционерной компании с требованием заключить договора о поставках природного газа коммунальщикам для отопления горожан. Он отметил, что в случае невыполнения "Нафтогазом" требований Киева, сотрудники администрации намерены "ночевать" под штаб-квартирой НАК.

С 1 мая система теплоэнергии Киева перешли под юрисдикцию новой организации "Киевтеплоэнерго". Чтобы возобновить поставки газа, "Нафтогазу" нужно подписать новые соглашения. Однако там отказываются это сделать по причине немалой задолженности. Из-за этого без горячей воды остаются почти половина жителей столицы, включая детские сады, учебные заведения и пансионаты.