Американцы продали в Японию "недоделанные" истребители F-35

Боевые самолёты пятого поколения производства компании Lockheed Martin обладают определенными неисправностями, которые доводят до ума лишь сейчас. Об этом пишет газета Defense News.

По данным издания, создатели новейших истребителей F-35 все ещё находятся на стадии финальной доработки. В настоящее время конгрессмены предупреждают Пентагон об имеющихся дефектах. Из-за этого политики отказались от контрактов на серийные поставки F-35 в ВВС и ВМС страны.

Впрочем, американцы уже продали в Японии не "недоделанные" F-35. Defense News выяснила, что как минимум пять таких истребителей отправили на военную базу Мисава, расположенную в префектуре Аомори. Вероятно, эти машины имеют ряд дефектов в программном обеспечении бортовых компьютеров и прочего оборудования. Насколько критичны эти неполадки - информации нет.

Конгресс намерен вынести окончательное решение о поставках новой разработки Lockheed Martin в американскую армию не ранее конца 2019 года. СМИ сообщает, что ряд существенных неполадок F-35 уже исправлены. Однако процесс выявления и устранения дефектов приводит к увеличению расходов военной программы. Эксперты считают, что изготовители будут находить новые неисправности даже после начала массового производства.

Вице президент компании-производителя, курирующий программу F-35, подтвердил достоверной вышеприведенной информации. Он добавил, что Lockheed Martin вместе с американскими властями разрабатывают методы для оптимального устранения проблем и снижения стоимости работы над истребителями. Тем временем несколько F-35 продали также в Израиль, Норвегию и Великобритании. Более того, Япония собирается закупить несколько десятков этих машин уже в следующем году.