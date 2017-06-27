Многодетная мама из Новосибирска пожаловалась Путину на "подаренную" властями квартиру

Уроженка Икситима Мария Стеклова недавно родила четырех малышей и просит президента России помочь им с жилищной проблемой, которую мэрия решила лишь на время. Об этом женщина рассказала в своём обращении для прямой линии с главой государства.

У Марии и её супруга Дмитрия Козлова появились на свет три девочки и один мальчик. В честь этого губернатор области вручил родителям сертификат на 30 тысяч рублей для покупки бытовой техники, правительство Калининского района Новосибирска - 100 тысяч на детские коляски. Самый ценный подарок сделала мэрия, вручив семье ключи от трёхкомнатной квартиры.

Многодетная мама утверждает, что с полученных денег им пришлось выплатить 35% налогов на доходы физических лиц. Но самое главное, что "подаренная" недвижимость оказалась предоставленной в аренду на 5 лет. Никто из родителей не знает, позволят ли им сохранить жильё в будущем - после окончания этого срока.

Мария Стеклова отмечает, что их собственной "однушки", взятой в ипотеку, явно недостаточно для размещения такого большого семейства. При этом мать ушла в декрет, а отец домочадцев в одиночку. Чтобы разобраться в ситуации, жительница Новосибирска пожаловалась на действия властей президенту России. Она отметила, что в стране семьям с четверняшками уже неоднократно передавали квартиры в непосредственную собственность. В связи с этим, Мария просит Владимира Путина посодействовать демографической обстановке и решению жилищного вопроса в отдельно взятой новосибирской семье.