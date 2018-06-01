«Мы не на рынке»: Эдгард Запашный раскритиковал предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

Заслуженный артист России и директор Большого Московского государственного цирка поддержал слова Путина о том, что Россия не вернет Крым. Все разговоры о «дарении» моста Запашный назвал спекуляцией.

Слова Михаила Ефремова о методе «примирения» с Украиной вызвали бурную реакцию среди россиян. Актер предложил подарить Крымский мост Киеву, что шокировало многих политиков и общественных деятелей. Свой комментарий по словам Ефремова решил дать и Эдгард Запашный.

По словам Запашного, при разговоре о Крыме стоит учитывать людей, участвовавших в референдуме. Тему полуострова он считает не местом «для торга».

Запашный отмечает, что при обсуждении моста и Крыма стоит учитывать, что «мы находимся не на рынке». Запашный отмечает свою полную солидарность с позицией Путина и утверждает, что мост через Керченский пролив был построен для экономического и логистического развития полуострова. По словам Запашного, данный объект создан для снабжения Крыма энергией. Все разговоры в русле «дарения» моста для него выглядят как спекуляция, от чего тот критикует слова Ефремова, высказывая свое несогласие.