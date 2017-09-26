Ефремов предложил подарить Украине Крымский мост и бесплатно снабжать ее газом

По мнению популярного актера, Россия должна «помириться» с Украиной. Для этого Михаил Ефремов рекомендует отдать Киеву мост через Керческий пролив и в течении 15 лет бесплатно предоставлять стране газ.

Михаил Ефремов посетил встречу с журналистом Юрием Дудем, который введет свой канал на YouTube и известен своими скандальными интервью. Актер высказался на счет конфликта России с Украиной и поделился своим мнением на счет сложившейся ситуации. Ефремов считает, что России стоит «помириться» с Украиной. Для этого актер предлагает решить конфликт путем денежных дотаций. По мнению Ефремова, если Россия начнет помогать Украине в материальном плане, то весь конфликт будет исчерпан.

Так, Ефремов предлагает отдать право на владение Крымским мостом Украине. Тогда бы, считает актер, Киев брал бы с автомобилистов деньги за проезд по мосту, что способствовало увеличению бюджете страны. Помимо этого, Ефремов предлагает России в течении 15 лет бесплатно снабжать Украину газом. Такое обеспечение, уверен актер, помогло бы решить все конфликты. Слова Ефремова уже вызвали ряд критики у российских политиков и общественных деятелей.