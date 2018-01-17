Во время учений в Крыму С-400 и "Панцири" отразили ракеты из Черного моря

Войска противовоздушной обороны России успешно справились со снарядами условного противника, атаковавшего полуостров. Подробности маневров рассказали 6 июня в пресс-службе Южного военного округа.

Группа кораблей расположились на Черном море, чтобы при помощи ракетных залпов и атаки палубной авиации уничтожить стратегические объекты в Крыму в рамках военных учений. Дивизионы противовоздушных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" отразили ракеты. А затем, по приказу командования, военнослужащие быстро сменили свои позиции, разместив на их месте имитаторы С-400. Это должно ввести разведку врага в заблуждение.

После устранения угрозы, в дело вступили береговые ракетные комплексы Черноморского флота "Бастион" и "Бал". Они атаковали "вражеские" корабли при поддержке истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.

В ЮВО отметили, что учения проводятся с 5 по 8 июня совместными усилиями подразделениями ВВС, ВМФ и ПВО России. Их дополняют общевойсковые соединения. В общей сложности, задействовано порядка 6 тысяч военнослужащих, сотня воздушно-транспортных средств. Количество ракетных и зенитных установок не сообщается.