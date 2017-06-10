Путин рассказал об обратном влиянии антироссийских санкций

Российский лидер заявил, что все инициаторы антироссийских санкций сами рано или поздно начинают ощущать на себе влияние от своих инициатив. Он также отметил, что Россия не будет отказываться от защиты своих интересов.

Буквально недавно президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал об обратном влиянии санкций против России. Он убежден в том, что те страны, которые пошли на поводу у США и стали вслед за американцами вводить ограничительные меры в отношении России, рано или поздно будут "пожинать плоды" подобных инициатив.

Антироссийские санкции пока никак особо не влияют на саму Россию, а вот те страны, которые их ввели, начинают ощущать действия этих ограничений на себе. В то же время президент заявил о том, что сколько бы санкций США и их союзники не вводили против России, Москва не перестанет защищать интересы своей страны, ограничениями РФ не запугать.

Напомним, ранее Путин также рассказал о том, с кем из мировых лидеров ему доводилось отмечать свой день рождения. Он отметил, что как-то раз он праздновал день рождения с председателем КНР Си Цзиньином, просто нарезали какой-то колбасы и выпили по рюмке водки.