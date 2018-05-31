СБУ инициировала проверку после публикации в СМИ списка жертв по делу Бабченко

Ведомство отрицает, что передавало некие списки в руки СМИ. В связи с этим было инициировано расследование.

Как сообщалось ранее, издание "Страна.ua" опубликовало список работающих в Украине журналистов и блогеров, которых якобы должны были убить сразу же после покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Всего в списке оказались 47 человек и журналисты издания, в ходе тщательного анализа, сделали вывод о том, что перечень составили именно украинские власти.

Сразу же после этого СБУ заявила, что никаких списков журналистам не передавала, потому была инициирована проверка по факту разглашения данных досудебного расследования.

Напомним, ранее ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины опубликовала на своей странице в соцсети список журналистов-"изменников которых планировали убить после Бабченко. В ОБСЕ назвали данную публикацию неприемлемой, а также отметили, что она подвергает жизни сотрудников прессы из списка опасности.