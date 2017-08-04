"Победит сильнейший": Путин назвал лучшие команды на ЧМ-2018

Накануне поездки на ШОС в КНР, президент России обсудил с журналистами предстоящий футбольный чемпионат и назвал вероятных победителей. Такое интервью размещено на странице Медиакорпорации Китая.

Говоря о фаворитах ЧМ-2018, Владимир Путин провозгласил: "Победит сильнейший". Впрочем, он показал свои знания футбольной истории и назвал лучшие мировые команды, способные вырвать победу в этом году.

По мнению главы РФ, одними из главных претендентов на победу являются представители Южной Америки: Бразилия и Аргентина. Он добавил, что впечатляющие навыки на прошедших турнирах демонстрировали сборные Испании и Германии. Президент предположил, что во время матчей могут появиться и другие фавориты.

Что касается российской сборной - Владимир Путин обратил внимание на относительно невысоких показателей отечественных футболистов. Он надеется, что на ЧМ-2018 россияне покажут достойную игру на современном уровне и борьбу за победу до самого конца. Владимир Путин также подчеркнул, что сейчас для России главное максимально хорошо организовать проведение Чемпионата и сделать его "праздником" для множества фанатов футбола со всего мира. По его словам, это достижение является для страны приоритетным.