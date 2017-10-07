Водка, колбаса и Си Цзиньпин: Путин рассказал о праздновании своего Дня Рождения

Как утверждает президент России, председатель КНР стал единственным высокопоставленным чиновником, с кем ему довелось отпраздновать столь личный праздник. О своих отношениях с Си Цзиньпинем Путин рассказал в преддверии поездки в Китай.

Путин рассказал, что с председателем КНР у него складываются такие отношения, какие не сложились ни с кем из других его иностранных коллег. Случилось даже так, что с Си Цзиньпинем он даже праздновал свой День Рождения.

Президент России не скрывает, что председателем КНР они выпили по рюмке водки и нарезали колбасы. По словам Путина, его рабочий график совпал с его личным праздником, который тот решил разделить со своим иностранным коллегой. Так, в свой День Рождения Путину довелось пить водку и есть колбасу с главой Поднебесной.

Глава КНР будет отмечает свой День Рождения 15 июня, а на 8 июня запланирован визит Путина в Китай. Президент России признался, что подготовил для китайского лидера презент, но не стал раскрывать, какой именно.