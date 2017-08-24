«Лучше не знать, что внутри»: Макрон сравнил разговор с Трампом с сосисками

На вопрос журналистов о том, в чем заключалось содержание беседы с президентом США Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон сказал цитату, приписываемую первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку. По словам Макрона, «аппетит» не улучшается от «кухонных комментариев».

На прошлой неделе Макрон и Трамп проводили телефонные переговоры. По данным СМИ, они были «жесткими» и «ужасными». Однако, подробностей беседы не сообщалось. Известно лишь то, что главы стран говорили о торговых тарифах и миграционной политике.

На пресс-конференции главы Франции и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, журналисты попросили Макрона рассказать о его беседе с Трампом. Французский президент ответил сравнительной фразой о том, что «лучше не знать, что внутри» и сопоставил разговор с сосисками.

Так, Макрон процитировал Бисмарка, рассказав том, что если бы люди знали о содержимом сосисок, то они едва ли согласились их есть. Поэтому, утверждает президент Франции, кухонные комментарии не повышают аппетиты на данный продукт. Такой фразой он сказал о нежелании раскрывать подробностей разговора, считая, что важен лишь итоговый результат. Помимо этого, Макрон подчеркнул, что такая фраза относится ко всем беседами с главами мировых государств. Слова президента Франции привело издание Reuters.