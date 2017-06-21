Порошенко не смог процитировать Путина и обвинил российские СМИ в зомбировании

Глава Украины Пётр Порошенко заявил о некомпетентности СМИ Российской Федерации. Дополнительно сообщается, что при попытке процитировать российского президента Владимира Путина Порошенко затруднялся это сделать.

Так, президент Украины сказал, что главной трагедией двадцатого века было не начало Второй мировой войны или Холокост, а прекращение существования СССР. Однако сам Путин ещё в 2005 году описал развал СССР не трагелией, а катастрофой в мировой геополитике.

Порошенко считает, что Россия финансирует новостные издания сотнями миллионов долларов для влияния на население и зомбирование жителей государства. Также глава Украины заметил, что таким образом Россия пытается повлиять и на другие государства, в том числе и Европейский Союз и Соединённые Штаты Америки. В качестве примера Порошенко вспомнил предвыборную кампанию, в результате которой победил Дональд Трамп, а также голосование в Великобритании по вопросу выхода из ЕС.