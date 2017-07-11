"Как африканский диктатор": Милонов оценил поступок премьера Нидерландов после пролитого кофе

Милонов провел сравнительную черту между премьер-министром Нидерландов и африканским диктатором, который "вымыл тарелку, чтобы отведать кого-то на обед". Таким образом депутат Госдумы прокомментировали поступок Марка Рютте, который сам вытер за собой пролитый кофе.

Известно, что сейчас во всех соцсетях обсуждают поступок голландского премьера, превознося его чуть ли не в герои. Дело в том, что Рютте случайно пролил кофе в здании парламента, а затем взял у уборщицы швабру и вытер за собой. Так как он делал это все на камеру, многие восприняли его "объединение с народом" как пиар-ход.

Именно к числу данных людей относится и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что не понимает ажиотажа вокруг поступка Рютте, ведь любой нормальный человек поступил бы точно так же. Единственное, что он не стал бы заниматься этим на камеру, в отличие от голландского премьера.

Милонов отметил, что Нидерланды порой ведут довольно жесткую политику, потому поступок Рютте на глазах у персонала, на камеру и под аплодисменты можно оценить только как "показуху". Депутат даже сравнил премьер-министра Нидерландов с африканским диктатором, который специально вымыл свою тарелку для того, чтобы кого-то съесть на обед.