Дональд Трамп поблагодарил Ким Кардашьян за его рейтинги среди темнокожих

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил светскую львицу Ким Кардашьян за улучшение его рейтинга среди афроамериканцев. Это произошло после публичного заявления Ким.

Дело в том, что недавно Ким Кардашьян удалось получить возможность встретится с президентом Америки. Во время своей встречи они обсудили тюремную реформу и вопросы, которые касаются меры наказаний за преступления. Кардашьян обеспокоена судьбой американки, которую за торговлю наркотиков посадили в тюрьму, присудив ей пожизненное заключение. В своей записи в социальной сети Ким поблагодарила президента за его лояльность и подчеркнула, что надеется на то, что судьба заключенной, которая уже 20 лет в тюрьме, изменится в лучшую сторону.

Трамп благодарен Ким за то, что темнокожие избиратели стали относится к нему лучше после ее заявления. К слову, на выборах Ким открыто поддерживала Хиллари Клинтон. Теперь же Кардашьян продемонтрировала уважительное отношение и к Дональду Трампу, что безусловно повлияло на его рейтинг.

Супруг Ким также не отстал от жены. Известный рэпер Канье Уэст написал пост, в котором сказал, что относится к президенту Америки так, как к своему брату. Он отметил, что у него с Трампом похожая энергетика. Каье сказал и то, что это не означает его согласие со всеми действиями президента, но именно это, по его мнению, и делает людей личностями.