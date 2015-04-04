Вдова убитого журналиста Гонгадзе рассказала о смерти его брата на Донбассе

Троюродный брат основателя ИА "Украинская правда"Георгия Гонгадзе, которого убили и расчленили в 2000 году, Марьян Корчак участвовал в военной операции на Донбассе и умер во время ее проведения.

Вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава, который являлся учредителем издания "Украинская правда" рассказала о смерти его троюродного брата на Донбассе. Она отметила, что молодой человек был племянником матери убитого сотрудника прессы. В военном окружении его знали под прозвищем Хитрый, на момент смерти ему было 22 полных года. Погибший являлся участником организации "Правый сектор"* (запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, тело Гонгадзе было найдено осенью 2000 года в лесу в Киевской области. За нападение на него осужден экс-руководитель департамента наружного наблюдения МВД Украины. Сам он рассказал, что не собирался лишать журналиста жизни, однако случайно задушил. По версии следствия, нападение произошло из-за критикующих тогдашнюю власть публикаций Георгия Гонгадзе.