Путин прилетел в Вену с рабочим визитом

Известно, что во время визита в Вену Путин намерен провести переговоры не только с президентом, но и канцлером Австрии. Он прибыл в Вену во вторник, 5 июня.

Как сообщают СМИ, Владимир Путин сегодня прилетел в Вену, где его уже с нетерпением ожидали президент Австрии, мирно беседующий с охранником, а также журналисты. На повестке дня у него стоит встреча с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, которая уже началась в Хофбурге. После нее Путин намерен обменяться мнениями по поводу сложившейся ситуации в мире с канцлером Себастьяном Курцем.

Подразумевается, что во время своего визита президент России поговорит с лидером Австрии о состоянии и перспективах развития отношений между Москвой и Веной, кроме того, будет рассматриваться сотрудничество в различных сферах.

Стоит отметить, что визит в Вену стал для Путина первой заграничной поездкой с тех пор, как он вступил на новый президентский срок.

Напомним, ранее Владимир Путин дал большое интервью австрийскому телеканалу, в котором рассказал о Крыме, Корее, оппозиции, отдыхе и полуголых снимках.