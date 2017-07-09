ОБСЕ осудил Украину за публикацию списка журналистов-"изменников" после "воскрешения" Бабченко

В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов и потребовали правительство Украины удалить этот список.

Как стало известно, сразу же после того, как убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось всего лишь инсценировкой, подстроенной СБУ, многие коллеги "погибшего" выступили с критикой как в его, так и адрес спецслужб. После этого пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети разместила список журналистов-"изменников", которые и выступали с критикой.

Такое положение дел вовсе не устроило представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Он посчитал публикацию украинским правительством списка "изменников" неприемлемой и потребовал, чтобы Сарган тут же удалила его со своей страницы. По словам Дезира, это может подвергнуть жизни журналистов из данного списка опасности, кроме того, называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, считается неправильным.

Также представитель ОБСЕ напомнил киевскому правительству, что в мире уже давно существует свобода слова и ограничивать ее никто не имеет права.