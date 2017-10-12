Премьер-министр Нидерландов разлил кофе в парламенте и тут же убрал за собой

Марк Рютте решил показать окружающим, что он и сам в состоянии убрать за собой, не утруждая при этом другого человека. Такое решение премьер-министра обслуживающий персонал поддержал бурными аплодисментами.

Как стало известно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента случайно уронил бумажный стакан и весь находящийся в нем кофе растекся по полу. Он начал растерянно оглядываться по сторонам и увидел бегущую к нему уборщицу.

Рютте тут же забрал у нее швабру и принялся убирать за собой. Такое решение политика восхитило обслуживающий персонал, они вышли ко входу и стали аплодировать премьер-министру, а также выкрикивать слова благодарности.



