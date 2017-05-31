Суд удовлетворил арест голландских активов "Газпрома" для выплат "Нафтогазу"

Вердикт вынес Стокгольмский арбитражный суд. Арест доли российской компании должен покрыть ее долг в 2,6 миллиардов долларов.

Шведский суд удовлетворил арест голландских активов российской монополии "Газпром" для выплат государственной компании Украины "Нафтогаз". Об этом заявил председатель правления украинской корпорации Андрей Коболев. Он отметил, что решение уже обрело силу, хотя большинство дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Тем не менее, Коболев подчеркнул, что их нежелание не отразится на исполнении решения суда. Помимо этого, видя положительный отзыв Стокгольмского арбитража, в украинской компании уже предприняли действия в попытках приостановить действие активов российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Иски об этом были поданы в суд на прошлой неделе. В свою очередь, эксперты в этой сфере уверяют, что изъятия пакетов не произойдет, так как это сильно ударит по экономике осталных европейских государств.

Стоит отметить, что разбирательства между "Нафтогазом" и "Газпромом" тянутся уже на протяжении четырех лет. Украинская сторона пыталась сбить высокие цены на топливо, а российская - получить оплату за уже предоставленное ранее.