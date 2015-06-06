Путин рассказал об условиях, при которых Крым может вернуться в состав Украины

Российский лидер отметил, что нет и никогда не появится каких-либо условий. Об этом он заявил в понедельник, 4 июня, во время интервью австралийскому изданию.

Как стало известно, президент России Владимир Путин пообщался с журналистом австралийского издания и ответил на множество вопросов. Так, например, интервьюер поинтересовался, сможет ли Крым когда-то вернуться в состав Украины и при каких условиях.

Отвечая на поставленный журналистом вопрос, Путин не стал долго думать. Он заявил, что таких условий нет и никогда не существовало. Президент отметил, что Крым уже никогда не будет украинским.

Напомним, в 2014 году по результатам проведенного референдума Крым вошел в состав России. Украинское правительство до сих пор не может смириться с утратой полуострова и всеми способами пытается его вернуть, однако Москва не намерена отдавать Крым.

Отметим, что в ходе интервью журналист также поинтересовался, почему в Сети так много фотографий Путина с обнаженным торсом. Президент отметил, что Кремль намеренно данные фотографии не публикует, а во время отдыха он не считает нужным прятаться от папарацци в кустах.