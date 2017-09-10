Депутат ВР: Украине удалось устроить засуху в Крыму

Джемилев рассказал, что это произошло после того, как власти закрыли доступ к Северо-Крымскому каналу.

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев поделился радостью и сообщил, что Украине удалось устроить засуху в Крыму. По его словам, это произошло еще в 2014 году, когда Крым присоединился к России. По словам депутата, проблемы на полуострове начались сразу же после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал и перестала поступать днепровская вода. Джемилев отметил, что теперь в Крыму не осталось никакого сельского хозяйства, так как на полив элементарно не хватает воды.

Депутат пояснил, что жители полуострова начали вырывать колодцы для того, чтобы поля и огороды поливались артезианской водой. По его словам, таких колодцев в Крыму несколько десятков, из-за этого грунтовые воды начали значительно опускаться и в связи с этим почва засолилась. Все это привело к засухе, чему Джемилев несказанно рад.

Напомним, ранее украинские депутаты заявляли о том, что Крымский мост нужно уничтожить, а также отмечали, что переправа через Керченский пролив создала России новые проблемы.