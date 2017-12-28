Сингапур изготовил памятные монеты к саммиту между США и КНДР‍

Их отчеканили из золота, серебра и никелированного цинка. Сверху на английском языке на каждой из них написали: "12.06.2018. Саммит в Сингапуре".

Сингапур изготовил памятные монеты к саммиту между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой. Встреча ожидается уже в скором времени. На ней на высшем уровне будут проведены переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Довольно много лидеров других стран уже признали, что это важное событие для всех стран. По этой причине были выполнены памятные монеты.

Представители сингапурского монетного двора сообщили, что уже с сегодняшнего дня можно оформлять предварительные заказы на все виды монет. Их стоимость варьируется от 1380 до 118 сингапурских долларов. Заказы принимают на официальном портале госорганизации.