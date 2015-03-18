Италия решила отменить санкции против России

На Международном форуме «Развитие парламентаризма» прозвучало громкое заявление от итальянского парламента, депутаты из области Венето имеют намерение добиться того, чтобы антироссийские санкции были отменены.

4 июня на встрече международных депутатов обсуждалась тема снятия санкций. Итальянский спикер Роберто Чамбетти и депутат из парламента региона Венето Стефано Вальдегамбери посвятили журналистов в программу нового правительства Джузеппе Конте.

Депутаты рассказали о том, что санкции против России ничего не дают, поэтому Италия решила их отменить. Это решение итальянский премьер планирует озвучить в июне, когда будет проходить заседание лидеров Евросоюза. По словам премьера, после того как Италия снимет антироссийские санкции, за ней может последовать Австрия. Главное в этом деле вовремя начать, потому что США намеренно заставили лидеров других стран принять невыгодные в плане экономики решения.

Кроме того, по мнению итальянских депутатов, меры, которые принимает США для того, чтобы закрыть проект «Северный поток-2» являются сумасшествием. Представители заявили о том, что многие бизнесмены и политики из Германии будут также оказывать сопротивление США, поскольку это невыгодно для их собственных интересов в плане ведения дел.