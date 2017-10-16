«Себастьян Курц рок-звезда»: Американский посол в Германии стал фанатом канцлера Австрии

Ричард Гренелл дал интервью изданию Breinbart. Американский посол рассказал о том, что вдохновился Себастьяном Курцом и является его ярым поклонником.

Посол США в Германии дал свой комментарий по поводу роста популярности европейского консервативного направления. На сегодняшний день австрийский канцлер считается самым младшим среди всех европейских лидеров. По словам Ричарда Гренелла, Себастьян Курц как рок-звезда и Гренелл стал его фанатом.

Кроме того посол США рассказал о том, что тот факт, что поддержка консерватизма возрастает, напрямую связан с последствиями не совсем удачно политики левых. Многие консерваторы из Европы уже рассказали о том, что это направление возрождается. Со своей стороны, Гренелл сказал о том, что хочет оказать поддержку другим консерваторам из Европы, а также другим лидерам.

Помимо этого Ричард Гренелл высказал свое мнение по поводу того, что успешную стратегию можно построить только в том случае, если в ее основу войдет решение привычных и обыденных проблем простых рабочих, что поможет улучшить их жизнь. Это в свою очередь коснется вопросов о миграции, налогах и бюрократии.