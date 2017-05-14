Адвокат осужденного Сущенко планирует обменять его на журналиста Вышинского‍

Марк Фейгин, который представляет интересы сужденного за шпионаж украинца Романа Сущенко, выразил мнение, что Россия заинтересована в данном политическом обмене.

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин планирует обменять его на обвиняемого Украиной в государственной измене журналиста с двойным гражданством (украинским и российским) Кирилла Вышинского‍. Накануне стало известно, что Сущенко уже получил свой приговор - 12 лет колонии строгого режима. Тем не менее, по сей день он уверяет, что невиновен. Сегодня он должен поддать жалобу в Верховный суд, а завтра аналогичную жалобу туда же предоставит Фейгин.

Кирилл Вышинский является главным редактором информационного агентства "РИА Новости Украина". В мае текущего года его задержали по подозрению в госизмене. Сам он свою вину не признает и уже попросил защиты у российского президента Владимира Путина. Кроме того, лично к президент Украины Петру Порошенко он направил заявку на отказ от гражданства данной страны.

Пока что приговор для Сущенко не вступил в силу, однако даже в неприятном для него случае его адвокат планирует обменять его на журналиста Вышинского‍, тем самым сохранив его свободу.