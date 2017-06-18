Путин распорядился уволить главу ГУ МЧС Кемеровской области, обвиняемого в халатности

Стало известно, что глава России сегодня, 4 июня, распорядился о том, чтобы был уволен руководитель ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации Кремля.

СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин подписал документ о снятии с должности Александра Мамонтова, которого суд обвинил в халатности и растрате госсредств. Отставку главы ГУ МЧС Кемеровской области также связывают с трагедией, которая в марте текущего года произошла в торговом центре «Зимняя вишня» и забрала с собой жизни более 60 человек, в том числе и детей.

Кроме того, СМИ стало известно о том, что Путин также приинял решение об увольнении первого замглавы МЧС Владимира Степанова. Соответствующие документы, в которых прописан ряд увольнений, появились на сайте правовой информации.