Суд постановил, что на протяжении лет он собирал секретные данные о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Росгвардии, прикрываясь работой журналиста.

В Москве к 12 годам колонии за шпионаж приговорили украинца Романа Сущенко. Такое решение было вынесено для него сегодня, 4 июня, Московским городским судом. Юрист, который представляет интересы украинца, может подать заявку на повторное рассмотрение дела, до 14 июня. Пока что не известно, будет ли направлена к судье подобная жалоба.

Напомним, дело Романа Сущенко продолжает развиваться еще с 2016 года. Тогда он был задержан по подозрению в шпионаже. В свою очередь, на его защиту стало агентство "Укринформ". Его представители заявили, что обвиненный работает у них уже на протяжении 16 лет и приезжал в Москву по личным делам.

Прокурор запрашивал для Сущенко наказание в виде 14 лет лишения свободы, однако этот приговор был смягчен. Тем не менее, судья признал, что украинец пытался разведывать российские государственные тайны и приговорил его к 12 годам заключения.