Путин подписал закон о контрсанкциях

Соответствующий документ уже опубликовали на правовом портале Кремля и теперь он вступил в законную силу.

Как стало известно, в понедельник, 4 июня, президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законопроекте о контрсанкциях по отношению к США и другим недружественным странам. Теперь данный закон позволяет президенту РФ не только прекращать или приостанавливать сотрудничество со странами, выступающими против России, но и разрывать контракты с иностранными организациями, которые поддерживают антироссийские санкции.

Документ законопроекта уже появился на портале правовой информации Кремля и каждый желающий может с ним ознакомиться.