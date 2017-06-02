Кудрин рассказал Путину о выявлении недочетов во всех ведомствах России

Кудрин отметил, что практически в каждом ведомстве встречаются недочеты в исполнении различных госпрограмм, а также их финансировании. Об этом он рассказал на сегодняшней встрече с Путиным.

Как стало известно, в понедельник, 4 июня, новоизбранный глава Счетной палаты Алексей Кудрин впервые после своего назначения встретился с российским лидером Владимиром Путиным и рассказал ему об итогах проверки в министерствах РФ. Так, он отметил, что проверка выявила недочеты в исполнении задач различных госпрограмм и финансировании практически в каждом ведомстве, потому министры в скором времени получат соответствующие представления.

Во время разговора с президентом Кудрин также отметил то, что с его приходом Счетная палата в основном будет заниматься оценкой эффективности выполнения стратегических целей, включая и майские указы. Кудрин также решил подчеркнуть то, что основным приоритетом СП так и останется выявление коррупции в ведомствах России.