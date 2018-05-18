Порошенко послали прошение о лишении Вышинского гражданства Украины

Об этом поспешил сообщить журналистам адвокат задержанного в Киеве главного редактора новостного портала РИА Новости Украина Андрей Доманский. По его словам, данное прошение о лишении гражданства было отправлено сегодня, 4 июня.

Как стало известно, глава российского новостного портала Кирилл Вышинский принял серьезное решение о том, что ему крайне необходимо отказаться от имеющегося у него гражданства Украины. В связи с этим его адвокат не только составил, но и направил прошение украинскому президенту Петру Порошенко о том, чтобы Вышинского лишили паспорта гражданина Украины.

Как отметила защита главного редактора, остается неизвестным, смогло ли попасть ли их письмо с указанной просьбой в администрацию президента.

Напомним, 15 мая текущего года в Киеве сотрудники СБУ ворвались и провели обыски в офисе РИА Новости Украина, кроме того, арестовали Кирилла Вышинского. Буквально недавно МИД РФ потребовал, чтобы украинское правительство отпустило главу новостного издания и сняло с него все обвинения.