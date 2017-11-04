Песков: Со стороны США практически не ощущается желание встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля отметил, что такие выводы были сделаны после разговора двух лидеров в телефонном режиме в марте. Еще тогда велась беседа о необходимости контактов на высшем уровне.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как продвигается вопрос о назначении встречи для проведения двухсторонних контактов между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, с американской стороны практически не ощущается желание встречи. Песков назвал это "дефицитом инициативы" с их стороны.

Тем не менее, зарубежные издания периодически описывают иное положение дел. Например, агентство Wall Street Journal сообщало, что в Белом доме продолжают продумывать то, когда и где может состояться встреча двух лидеров.

Ранее СМИ передавали слова Владимира Путина, который выразил мнение, что его встреча с Трампом до сих пор не случилась из-за внутриполитической борьбы, которая по сей день ведется в США.