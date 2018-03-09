Встреча Ким Чен Ына и Путина в России может состояться уже в сентябре

Эти данные накануне подтвердил Иван Мельников, занимающий должность первого вице-спикера Госдумы. По его словам, президента КНДР ожидают в РФ на мероприятие Восточного экономического форума.

Встреча президента Северной Кореи Ким Чен Ына и Владимира Путина в России может состояться уже в сентябре. Лидер КНДР получил свое приглашение по ходу встречи представителя Госдумы Ивана Мельникова с северокорейскими парламентариями. Тем не менее, на это предложение ответа еще не поступило, поэтому о его реакции пока ничего не известно.

Стоит отметить, что неделю ранее встречу с Ким Чен Ыном провел руководитель российского МИД Сергей Лавров. Для этого он посещал Пхеньян, после чего между обоими сторонами стало возможно проведение переговоров на высшем уровне.

Накануне президент России Владимир Путин высказал мнение, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не свершилась из-за внутриполитической борьбы в США.