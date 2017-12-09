"Передумал и воскрес": Песня про инсценировку убийства Бабченко стала хитом

Лирическую реплику "Передумал и воскрес" автор песни приписал украинскому политическому деятелю и депутату Верховной Рады Антону Геращенко.

Блогер родом из Украины Богдан Процишин посмеялся над инсценировкой убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Пытаясь описать свои чувства, он написал песню, которую посвятил специально этим событиям,а также реакции на них украинской власти. Блогер положил свои слова на музыку группы "Машина времени", изменив слова на свой лад.

Вскоре после появления в сети песня о воскрешении Бабченко стала хитом‍. В ее начале блогер обратил внимание на то, какие фразы лились в прессе после того, как новость об убийстве распространилась, а позже о том, как СБУ и генпрокурор Украины Юрий Луценко отвечали на вопросы о том, что на самом деле убийство было подстроено. "Но зато мой друг лучше всех играет труп", - "поют" они по задумке автора.