Олег Сирота поддержал Андрея Воробьева в решении участвовать в выборах

Как сообщает агентство «Национальные Интересы», российский производитель сыров Олег Сирота на своей страничке сообщил, что «всеми силами поддерживает решение Андрея Воробьева баллотироваться на должность губернатора Подмосковья.

Напомним, в данный момент Андрей Воробьев возглавляет правительство Московской области, выборы на должность состоятся 8 сентября 2018 года. ФермерОлег Сирота известен своей деятельностью по продвижению наших сельхозпроизводителей, он родился, учился, живет и развивает свой бизнес в Подмосковье. Сирота пишет, что за последние годы Подмосковье полностью преобразилось: от дорог до отношения к бизнесу и сельскому хозяйству. Особенно радует фермера в Московской области работающие программы поддержки для маленьких хозяйств. Он отмечает, что, рассказывая о грантах и программах коллегам из других регионов, видит изумление: «А ты уверен, что это в России?». Такой рекордной поддержки фермеров действительно больше нигде нет, - пишет Сирота, подчеркивая, что в этом есть и результат работы Андрея Воробьева.



