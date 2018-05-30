Мария Захарова: "Журналиста Бабченко больше нет"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление по поводу российского журналиста Аркадия Бабченко.

По мнению Захаровой, Бабченко многого не видит из-за своего кругозора, а своим поступком со "смертью" поставил крест на деятельности международного журналистского сообщества. Захарова заявили, что благодаря СБУ журналиста Бабченко больше нет, теперь он стал посмешищем в глазах общественности. Мария Захарова убеждена, что Аркадий Бабченко стал жертвой службы безопасности Украины. Также она добавила, что он испортил свою журналистскую репутацию.

Напомним, что в конце мая украинские власти заявили о том, что Аркадий Бабченко был убит в своем доме. Вот только уже через некоторое время он выступал на пресс-конференции с представителями СБУ. По словам украинских властей, инициировать смерть журналиста нужно было по той причине, что на него готовилось покушение. Позже оказалось, что убить Бабченко должен был Алексей Цымбалюк, бывший участник боевых действий. Он уже подписал заявление о неразглашении и полиция продолжает вести расследование по делу "убитого".