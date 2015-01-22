"Они все умрут": В Украине не хотят лечить онкобольных граждан за рубежом

Такое заявление сделал замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский в качестве доказательства нецелесообразности программ лечения украинских граждан за границей. По его словам, эффективность такого лечения составляет ровно 0%.

Как стало известно, чиновник выступил в Счетной палате и поднял тему эффективности использования бюджетных средств. По его словам, то, что Минзраву выделяют средства на лечение за рубежом украинских граждан, страдающих от онкологического заболевания, является нецелесообразным решением. Линчевский подсчитал, что около 25% таких больных умирают. Из этого замминистра сделал вывод, что каждый четвертый украинец лечится неэффективно.

Линчевский отметил, что от рака каждый онкобольной умрет без вариантов, потому и тратить деньги на его лечение вовсе не стоит. Заявление чиновника появилось на Онкологическом портале Украины, в связи с чем пользователи пришли в бешенство.

Они посоветовали Линчевскому лично приезжать к родителям онкобольных детей и рассказывать, что выделять деньги на их лечение нецелесообразно, ведь они все равно умрут. Пусть чиновник сам расскажет им о том, что в случае с раком не стоит подвергать мучения как себя, так ребенка, да и сам бюджет Украины.