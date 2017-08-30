СБУ: Ирину Высокович не вербовали, а разоблачили

Как сообщили в пресс-службе СБУ, журналист РИА Новости в Литве приехала в Украину с целью вести пропаганду. С ней побеседовали, после чего отпустили, утверждают представители Службы.

Пресс-служба СБУ сообщает о том, что журналистку Ирину Высокович не собирались вербовать. Якобы, с ней провели некое «собеседование», а уже в ходе него было установлено, что в Украину она приехала не для работы журналисткой. По словам представителей Службы безопасности Украины, Высокович намеревалась устраивать пропаганду, за что ей уже заплатили крупную сумму денежных средств.

У представителей пресс-службы спросили, почему тогда Высокович обвинила Службы в попытке вербовки. На это в СБУ ответили пояснением о том, что журналистка решила стоять на такой позиции из-за неудавшегося «задания», деньги за которое она уже получила.

В СБУ заявили, что журналистку «сопроводили» домой, из-за чего она не смогла посетить суд по делу Вышинского и создать пропагандистские сообщения. Именно поэтому, утверждает пресс-служба ведомства, сейчас она принялась обвинять Украину в попытке ее завербовать. На самом же деле, сообщают в СБУ, Ирину Высокович «разоблачили».