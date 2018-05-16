МИД РФ отреагировал на попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости

В МИД России отметили, что это в очередной раз только подтверждает то, что в Украине свобода выражения личного мнения перестала существовать. Москва призвала международные структуры и мировое сообщество повлиять на СБУ и сгладить данный инцидент.

Как сообщалось ранее, СБУ попыталась завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, которая приехала в Херсон для освещения судебного процесса над главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, задержанным 15 мая. Журналистку забрали от зала заседания суда и продержали в СБУ несколько часов, после чего потребовали подписать бумагу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и предоставлении информации о всех сотрудниках портала РИА Новости.

МИД РФ прокомментировал произошедшее и отметил, что это только в очередной раз показывает свободу на личное мнение в Украине. В ведомстве отметили, что в настоящий момент украинские власти "сотрудничают" с журналистами благодаря давлению, угрозам, провокациям, физическими расправами и политическими судилищами.

Министерство просит международные структуры и мировое сообщество отреагировать на данный инцидент, а также немедленно освободить Вышинского и снять с него все надуманные обвинения.