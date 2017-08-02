Президент Филиппин послал «ко всем чертям» эксперта ООН по правам человека

Такой комментарий от филиппинского главы Родриго Дутерте был вызван словами специального докладчика ООН. Эксперт из Организации высказался на счет судебных проблем Филиппин, на что Дутерте потребовал «не вмешиваться в дела его страны».

Эксперт по правам человека ООН заявил, что в Филиппинах под угрозой находится судебная независимость. К такому выводу он пришел после того, как в мае решением Верховного суда Филиппин была уволена главная судья Мария Лурдес Серено. Президент страны заявлял, что она «враг», так как судья голосовала против предложений от правительства.

На такие словам Родриго Дутерте отреагировал весьма эмоционально. Президент Филиппин заявил, что эксперту не стоит «вмешиваться в дела его страны». Также он сказал, что этот докладчик «может катиться ко всем чертям». При дословном переводе его фраза значила бы «катиться в ад», однако при литературной трактовке слов, «посыл» от президента адресован именно к «чертям».