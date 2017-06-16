«За год ничего не изменилось»: задавший вопрос Путину школьник рассказал о нерешенных проблемах

В прошлом году во время «Прямой линии» с Путиным школьник Данила Прилепа из Нефтеюганска спрашивал президента России о борьбе с коррупцией и о субсидии на покупку жилья. По словам юноши, сейчас бы он спросил, чего глава РФ смог добиться за год и что изменилось.

Как рассказывал в 2017 году школьник, его отец работал в МВД 20 лет и вышел на пенсию. Однако, стаж не помог ему ускорить процесс получения жилья, он уже долго стоит в очереди и его постоянно смещают вниз из-за бюджетников. Юноша интересовался, будет ли решен вопрос с субсидиями для покупки жилья.

Помимо этого, школьник задал Путину вопрос о том, как решается вопрос с чиновниками, которые занимаются коррупцией. По мнению Данилы Прилепы, помещение коррупционеров под домашний арест не решает проблему. За свои вопросы школьник получил золотой iPhone.

Однако, сейчас школьник утверждает, что «за год ничего не изменилось». По словам юноши, если бы сейчас ему позволили еще раз обратиться к Путину, то он спросил бы у него о том, чего главе РФ удалось достичь за этот период. Школьник утверждает, что никаких изменений он не увидел и его вопросы так и остались нерешенными.