СМИ: Башар Асад намерен отправиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии высказался о том, что в будущем он намерен прибыть с визитом в Северную Корею и провести там встречу с ее главой. Такое заявление Башар Асад озвучил на церемонии, где новый посол КНДР в Сирии получил верительные грамоты.

По словам Башара Асада, на Корейском полуострове сейчас наблюдаются положительные изменения. Сирия намеренна поддержать политический курс КНДР и продолжить работать над укреплением дружеских отношений с Северной Кореей.

Башар Асад не назвал точной даты, но отметил, что намерен отправиться в КНДР, где хочет провести встречу с Ким Чен Ыном. По словам сирийского президента, в Сирии убеждены, что глава КНДР добьется своей цели и объединит «две Кореи».

Слова Башара Асада, озвученные на церемонии, где новый посол КНДР в Сирии получил верительные грамоты, передал ряд зарубежных СМИ. Так, издание Yonhap пишет о том, что президент Сирии намерен укреплять и развивать отношения в Северной Корее в дружественном русле сотрудничества и партнерства.