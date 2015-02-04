«Делает экшн»: В Украине штурмовик Су-25 пронесся над пляжем в Запорожской области

Зрелище было пугающим, однако очевидцы не растерялись и сняли полет штурмовика на видео. Инцидент случился 1 июня, когда в акватории Азовского моря проходили учения для украинских пограничников.

Автор ролика опубликовал его на Facebook. В описании он добавил слова о том, что Штурмовик Су-25 ВВС Украины «делал экшн» на предельно малой высоте. На видео показано, как самолет летит вдоль береговой линии пляжа, а высота его полета и правда немного пугает.

Пользователи неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одни отметили, что полет состоялся в рамках учений, а бояться их не стоит. Однако, нашлись недовольные, которые не выступили против маневров, но высказались на счет того, что пугать украинцев такими «экшнами» на стоит. Инцидент случился на пляже в Кирилловке Запорожской области. Судя по кадрам, в момент полета на пляже было не так и много людей.

Об учениях украинские власти сообщали ранее. Так, в акватории Азовского моря тренировались пограничники Мариупольского отряда морской охраны, которые входит в состав Объединенных сил. До этого бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко утверждал, что Украина должна патрулировать побережье Азовского моря, так как там нужно оказывать противодействие «угрозам» со стороны России.