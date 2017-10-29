«Это не наша задача»: НАТО не поможет Израилю в случае войны с Ираном

С таким высказыванием вступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Причина отказа в помощи заключается в том, что Израиль хоть и выступает партнером НАТО, но не является членом данной организации.

По словам Столтенберга, Альянс поддерживает партнерские отношения с Израилем. Однако, гарантировать помощь и безопасность он данной стране не может. Все дело в том, что Израиль не имеет членства в НАТО, поэтому такая поддержка, которая прописана в 5-ой статье Североатлантического договора, не может распространяться на это государство.

Более того, Столтенберг отметил, что Альянс не участвует не принимал участия в мирных процессах на территории Ближнего Востока. Такую же позицию НАТО сохраняет и в военных столкновениях, происходящих в регионе. Столтенберг заявил, что это не является «задачей» Альянса.

Согласно правилам НАТО, все страны-участники окажут помощь стране, которая также входит в состав Альянса. Получается, что если между Ираном и Израилем начнется война, то страны-союзники НАТО не помогут и не станут принимать участие в данном столкновении. Для получения гарантий безопасности и поддержки, Израилю недостаточно быть простым партнером НАТО, пусть даже эти отношения длятся уже много лет. Для такой помощи Тель-Авиву нужно было стать членом Альянса.