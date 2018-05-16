"Дадим псевдоним Мила": СБУ пыталась завербовать журналистку РИА Новости

Журналистка новостного портала РИА Новости Ирина Высокович рассказала о вербовке Службы безопасности Украины для освещения дела Кирилла Вышинского, судебные заседания о котором проходят в Херсоне.

Так, она рассказала, что накануне её вывели из здания суда группа людей, которые, по их словам, «защищают её от злобных украинских патриотов». Посадив Высокович в автомобиль, незнакомцы повезли её якобы в СБУ, но завели в незнакомую журналистке постройку, не проронив ни слова.

Ирина также уточнила, что мужчины задавали ей много вопросов о предыдущих местах работы и деле Вышинского, которое она освещает для РИА Новости. После этого она услышала, что может уйти, но сначала необходимо будет подписать некоторую документацию.

В итоге репортёр находилась взаперти несколько часов, после чего с ней пообещали связаться в скором времени, создав для девушки выдуманное имя для публикаций Мила. Без этих мер девушка могла бы остаться в так называемом плену ещё очень долго.

Но перед этим Ирину засняли на камеру, заставив сказать, что не имеет никаких претензий к СБУ.