Почти 700 тысяч россиян хотят задать вопросы Владимиру Путину на "Прямой линии"

Накануне проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным начали принимать вопросы от всех желающих жителей страны.

Организаторы сообщают, что большинство граждан звонят на специальную горячую линию мероприятия – таких вызовов насчитывают более четырёхсот тысяч. Второе место по популярности занимают SMS на короткий номер – около 168 тысяч сообщений. Также сообщается, что в социальных сетях вопросы задаются весьма активно – было получено 16 тысяч обращений. А через официальный сайт «Прямой линии» пользователи отправили более шестидесяти трёх тысяч вопросов к главе государства.

Напомним, программа «Прямая линия» с Владимиром Путиным начнётся 7 июня с восьми утра по московскому времени. Организаторы заявили, что свой вопрос возможно будет отправить вплоть до конца передачи, а самые оригинальные из них будут заданы президенту в прямом эфире. За неделю приёма заявок было получено почти семьсот тысяч вопросов.